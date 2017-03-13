ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Локомотив» — 1:2

Футбольный клуб «Краснодар» 13 марта одержал победу над «Локомотивом».

Матч 19-го тура РФПЛ прошел в Москве.

Счет на 36-й минуте открыли хозяева поля: Мануэл Фернандеш сделал мягкий заброс к штрафной. Кристиан Рамирес прервал передачу, однако мяч после рикошета от спины партнера отскочил к Владиславу Игнатьеву, который пробил в дальний нижний угол.

На 55-й минуте Илью Жигулева сменил Павел Мамаев. В это время Юрий Газинский подобрал мяч в штрафной и прострелил на дальнюю штангу, откуда Мамаев в падении забил в ворота москвичей.

Спустя десять минут Мамаев отдал передачу Виктору Классону. Он отдал пас к штрафной на Франсишку Вандерсона, который пробил в дальний нижний угол. Итог игры — 1:2.

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