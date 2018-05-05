ФК «Краснодар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск»

Матч 29-го тура чемпионата России прошел 5 мая.
Игра завершилась со счетом 0:1. Мяч в конце первого тайма с передачи Федора Смолова забил Виктор Классон.
Хозяева могли отыграться в конце встречи, однако Максим Канунников не смог обыграть вратаря «быков» Станислава Крицюка и реализовать пенальти, 11-метровый был назначен за попадание в руку Игорю Калинину.
«Краснодар» догнал по очкам «Спартак» и временно вышел на третье место, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Остальным претендентам на медали чемпионата России еще предстоит провести свои матчи, сообщает «Спорт Экспресс».
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