ФК «Краснодар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск»

Матч 29-го тура чемпионата России прошел 5 мая.

Игра завершилась со счетом 0:1. Мяч в конце первого тайма с передачи Федора Смолова забил Виктор Классон.

Хозяева могли отыграться в конце встречи, однако Максим Канунников не смог обыграть вратаря «быков» Станислава Крицюка и реализовать пенальти, 11-метровый был назначен за попадание в руку Игорю Калинину.

«Краснодар» догнал по очкам «Спартак» и временно вышел на третье место, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Остальным претендентам на медали чемпионата России еще предстоит провести свои матчи, сообщает «Спорт Экспресс».

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