ФК «Краснодар» на выезде победил ЦСКА

Матч 12-го тура РПЛ прошел 28 октября в Москве.

Первый гол встречи на 54-й минуте забил игрок ЦСКА Никола Влашич. На 79-й минуте форварду «Краснодара» Ари удалось сравнять счет, а через две минуты Виктор Классон вывел «черно-зеленых» вперед.

Итог встречи — 1:2 в пользу гостей.

По итогам 12 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице.

Следующую встречу «Краснодар» проведет 1 ноября на выезде в рамках 1/8 финала Олимп — Кубка России. Команда встретится с «Крыльями Советов».

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