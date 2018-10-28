ФК «Краснодар» на выезде победил ЦСКА

Матч 12-го тура РПЛ прошел 28 октября в Москве.
Первый гол встречи на 54-й минуте забил игрок ЦСКА Никола Влашич. На 79-й минуте форварду «Краснодара» Ари удалось сравнять счет, а через две минуты Виктор Классон вывел «черно-зеленых» вперед.
Итог встречи — 1:2 в пользу гостей.
По итогам 12 туров РПЛ «быки» занимают второе место в турнирной таблице.
Следующую встречу «Краснодар» проведет 1 ноября на выезде в рамках 1/8 финала Олимп — Кубка России. Команда встретится с «Крыльями Советов».
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