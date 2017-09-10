ФК «Краснодар» на выезде победил «Уфу»

Матч 9-го тура чемпионата России по футболу прошел 10 сентября на стадионе «Нефтяник» в столице Республики Башкортостан.

На 75-й минуте счет открыл нападающий «Краснодара» Федор Смолов. После удара полузащитника «черно-зеленых» Виктора Классона вратарь «Уфы» Александр Беленов отбил мяч, но Смолов перехватил инициативу и забил единственный гол в матче. Итог — 0:1 в пользу краснодарцев.

«Краснодар» с 18-ю баллами поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

В 10-м туре команда на выезде встретится с махачкалинским «Анжи». Матч пройдет 16 сентября.

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