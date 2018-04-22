ФК «Краснодар» на выезде проиграл ЦСКА

Матч 27 тура чемпионата России прошел 22 апреля на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Счет открыл «Краснодар» — гол на 53-й минуте забил Юрий Газинский.

На 16-й минуте встречи полузащитник «Краснодара» Олег Шатов получил травму и был заменен.

ЦСКА сравнял счет на 73-й минуте, а на 83-й вышел вперед, в итоге — 2:1. Дублем у «армейцев» отметился Ахмед Муса.

ЦСКА поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко , «Краснодар» с 47 очками идет пятым. Лидирует в чемпионате московский «Локомотив», третьим идет московский «Спартак», четвертым — петербургский «Зенит».

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2017/2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник