ФК «Краснодар» на выезде проиграл «Спартаку» — 2:0

Матч 3-го тура РФПЛ прошел 31 июля в Москве.

Хозяева распечатали ворота «быков» на 38-й минуте. Квинси Промес реализовал пенальти, пробив в правый нижний угол. На добавленной минуте первого тайма москвичи забили второй гол в ворота «Краснодара»: со штрафной пробил Лукас Фернандо. Бразилец через стенку послал мяч в ближний угол ворот.

После перерыва краснодарцы владели мячом, но отличиться им не удалось. Итог игры — 2:0.

Следующий матч «Краснодар» проведет дома: 6 августа «быки» встретятся с «Уралом».

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