ФК «Краснодар» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу»

Матч 12-го тура РФПЛ прошел 29 сентября на стадионе «Арсенал» в Туле.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте. Туляки заработали штрафной на правом фланге. Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев сделал подачу на линию вратарской, после чего нападающий Лука Джорджевич головой переправил мяч в дальний угол ворот «быков».

На 56-й минуте с поля был удален полузащитник ФК «Краснодар» Шарль Каборе. Хозяева отбились после углового, хавбек туляков Кирилл Комбаров сделал длинную передачу вперед, а Каборе в центре поля завалил форварда соперников Эванса Кангва. Арбитр показал краснодарцу красную карточку.

Заканчивали игру краснодарцы вдевятером. Торнике Окриашвили, который на 70-й минуте вышел на замену Вандерсона, спустя девять минут на поле получил травму. Так как «Краснодар» уже использовал все свои замены, последние минуты матча команда доигрывала в меньшинстве.

Встреча завершилась со счетом 1:0. «Арсенал» впервые в истории обыграл «Краснодар».

Следующий матч краснодарцы проведут дома: 14 октября «быки» встретятся с ЦСКА.

Вернуться на ленту

Источник