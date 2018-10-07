ФК «Краснодар» на выезде проиграл «Зениту»

Матч 10-го тура РПЛ прошел 7 октября в Санкт-Петербурге.

В первом тайме обе команды создали много голевых моментов, но забить не смогли.

Счет открыли хозяева после перерыва — на 50-й минуте во время атаки мяч головой в ворота отправил форвард Артем Дзюба.

На 64-й минуте «Зенит» увеличил отрыв, второй мяч в ворота «Краснодара» забил полузащитник Роберт Мак.

Сократить отставание гостям удалось на 80-й минуте. За игру рукой в штрафной зоне защитника Бранислава Ивановича арбитр назначил пенальти. Штрафной реализовал полузащитник Павел Мамаев.

Через пять минут «Краснодар» остался в меньшинстве — за игру рукой с поля был удален защитник горожан Сергей Петров.

В оставшееся время сравнять счет «Краснодару» не удалось. В итоге выездной матч против «Зенита» завершился со счетом 1:2.

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