ФК «Краснодар» на выезде разгромил «Анжи»

Матч 10-го тура чемпионат России по футболу прошел 16 сентября в Махачкале.

На 38-й минуте нападающий «быков» Федор Смолов открыл счет, отправив мяч в сетку мимо успевшего занять место в створе защитника. На 55-й минуте разрыв увеличился — Виктор Классон с двух метров поразил пустой створ ворот. С интервалом в четыре минуты забил новичок ФК «Краснодар» Вандерсон Масиэл — это его первые голы за команду.

На 77-й минуте махачкалинцам удалось уйти от поражения всухую, забил защитник Владимир Полуяхтов. Однако последнее слово в этом матче осталось за «быками» — пятый гол в ворота «Анжи» оформил Торнике Окриашвили, который появивился на поле после шестимесячной паузы, вызванной серьезной травмой.

Ворота «черно-зеленых» впервые за долгое время защищал Станислав Крицюк, который также восстанавливался после болезни.

Разгромив «Анжи» 1:5, «Краснодар» продлил победную серию до трех матчей. В следующем туре 24 сентября «быки» примут петербургский «Зенит».

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