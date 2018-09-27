ФК «Краснодар» на выезде сыграет с курским «Авангардом»

Матч 1/16-й финала Олимп — Кубка России стартует 27 сентября в 17:00.

В прошлом году предстоящий соперник горожан был финалистом турнира. В решающем матче в Волгограде «Авангард» уступил «Тосно» со счетом 1:2.

В нынешнем сезоне куряне идут четвертыми в Футбольной национальной лиге, опережая вторую команду «черно-зеленых» на пять очков.

«Авангард» встречался с «Краснодаром-2» совсем недавно и сумел отбить три очка, а с первой командой курский клуб дважды играл восемь лет назад. Дома уступил, а на выезде была ничья.

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