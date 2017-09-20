ФК «Краснодар» на выезде сыграет с «Томью»

Матч 1/16 финала Кубка России стартует в 15:00 в Томске.

Соперник сейчас выступает в ФНЛ, ему в турнире уже пришлось пройти одну стадию. В 1/32 томичи разгромили «Иртыш» — 4:0.

Впервые «Краснодар» и «Томь» встретились около семи лет назад, и тот матч завершился мини-сенсацией. Случилось это как раз в 1/16 Кубка России. Тогда горожане, команда первого дивизиона, весь матч на равных сражались с клубом Премьер-лиги. В дебюте встречи Игорь Пикущак открыл счет, а сравнял его под конец первого тайма Артем Дзюба. Во второй половине голов забито не было. Для выявления победителя потребовалось дополнительное время, в котором точку поставил Владимир Татарчук. Вообще для томской команды «черно-зеленые» — один из самых неудобных соперников. В девяти матчах ни разу «Томь» не смогла победить — три ничьи, шесть побед «быков». Самая памятная случилась в мае этого года: сибиряки уже потеряли все шансы на спасение от вылета и доигрывали сезон вторым составом, а «Краснодар» боролся за путевку в Лигу Европы. Команда Шалимова разгромила соперника — 5:1. Хет-трик Федора Смолова позволил ему стать лучшим снайпером чемпионата, а краснодарцы попали-таки в Еврокубки.

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