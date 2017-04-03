ФК «Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» — 0:0

Футбольный клуб «Краснодар» 3 апреля на гостевом поле сыграл вничью с «Ростовом».

Матч 21-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 прошел в Ростове-на-Дону.

На перерыв команды ушли, не забив ни одного мяча. Безголевым оказался второй тайм. Изменить счет не удалось и в дополнительное время. Итог игры — 0:0.

Следующий матч «быки» проведут дома 9 апреля. «Краснодар» сыграет с московским ЦСКА.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч ФК «Ростов» — «Краснодар» 3 апреля начался с минуты молчания в память о погибших во время взрыва в петербургском метро.

Источник