ФК «Краснодар» на выезде выиграл у казанского «Рубина» — 0:1

Футбольный «Краснодар» 15 апреля в Казани играл с местным «Рубином». Матч закончился со счетом 0:1.

Единственный гол на 57-й минуте забил Федор Смолов, который с 13-ю мячами возглавляет список бомбардиров первенства страны.

«Краснодар» не проигрывает в чемпионате на протяжении семи матчей. «Рубин» продлил серию из матчей без побед до пяти игр.

В турнирной таблице «Краснодар», набрав 36 очков, занимает четвертое место, дающее право сыграть в квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона.

В следующем туре Премьер-лиги «черно-зеленые» 23 апреля примут тульский «Арсенал», сообщает ТАСС.

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