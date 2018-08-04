ФК «Краснодар» на выезде вырвал победу над «Уралом»

Матч второго тура РПЛ прошел 4 августа в Екатеринбурге.

Открыли счет в матче хозяева поля. На шестой минуте отличился полузащитник уральцев Эрик Бикфалви. Сравнять счет гостям удалось во втором тайме. На 48-й минуте гол забил полузащитник «быков» Виктор Классон.

За минуту до завершения основного времени гостям удалось выйти вперед — гол забил вышедший на замену полузащитник Павел Мамаев.

К матчу арбитр добавил четыре минуты, но хозяева не смогли сравнять счет. В итоге встреча ФК «Урал» – «Краснодар» завершилась со счетом 1:2.

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