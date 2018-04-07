ФК «Краснодар» на выезде вырвал победу у «Зенита»

Матч 25-го тура чемпионата России состоялся 7 апреля в Санкт-Петербурге.
Счет во встречи открыли гости. На 22-й минуте ворота «Зенита» распечатал полузащитник Олег Шатов. Хозяевам удалось отыграться через 11 минут — гол забил полузащитник Александр Ерохин.
Во втором тайме хозяева завладели инициативой и провели несколько опасных атак, но выйти вперед не смогли.
За две минуты до окончания матча «Краснодар» провел контратаку и смог вырвать победу. Второй гол горожан забил полузащитник Виктор Классон. В итоге матч завершился со счетом 1:2.
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