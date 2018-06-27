ФК «Краснодар» начал первый летний сбор

Он проходит на учебно-тренировочной базе «Четук» без Газинского, Смолова, Классона и сербского новичка Спайича, а также без румынского форварда Андрея Ивана, который ушел в аренду в венский «Рапид».

Вернулись из аренды Илья Жигулев, который вместе с «Тосно» выиграл Кубок России, и чемпион страны в составе «Локомотива» Ари. Знакомится с новыми партнерами новобранец Дмитрий Стоцкий.

«Что касается Ари, лично я с ним давно знаком. Да и команда его очень хорошо знает. Так что у него не было необходимости адаптироваться. Что касается новых игроков, — мы команда, мы коллектив. К новым игрокам мы относимся с такой же теплотой, как и к старым», — отметил игрок ФК «Краснодар» Вандерсон Масиэла.

Первую неделю после отпуска горожане провели в режиме двух разовых тренировок. Было много тактики от нового рулевого команды Мурада Мусаева. Развлекались «черно-зеленые» игрой в теннисбол.

Вторая, последняя неделя краснодарского сбора, завершится товарищеским матчем. «Быки» 2 июля нанесут визит в Майкоп в гости к местной «Дружбе». Дальше по плану — несколько выходных и вылет в Австрию на заключительный этап подготовки к сезону.

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