ФК «Краснодар» начал продажу пакетов билетов на матчи группового этапа Лиги Европы

Групповая стадия турнира предполагает три домашних матча.
Приобрести пакет билетов на домашние матчи в Лиге Европы можно до начала первого поединка — расписание встреч станет известно 31 августа.
Продажи будут проходить в кассах стадиона ФК «Краснодар» при предъявлении карты болельщика, абонемента или документа.
Самый дешевый пакет билетов на три матча стоит 1,4 тыс. рублей, а самый дорогой — 13,5 тыс. рублей. Продажи будут осуществляться по одному пакету в одни руки, сообщает пресс-служба клуба.
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ФК «Краснодар» в Лиге Европы
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