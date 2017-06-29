ФК «Краснодар» начнет выступать в Лиге Европы 27 июля

Первый квалификационный раунд пройдет 29 июня и 6 июля, в нем выступят 100 команд из 40 стран.

Второй раунд сыграют 13 и 20 июля — на этой стадии в борьбу вступят еще 20 команд.

В третьем квалификационном раунде начнут выступление третья и четвертая команда России по итогам прошлого сезона — «Зенит» и «Краснодар». Начиная с этой стадии в Лиге Европы стартуют клубы из всех стран-членов УЕФА.

«Зениту» и «Краснодару» необходимо преодолеть два раунда, чтобы пробиться в групповую стадию. Жеребьевка третьего квалификационного раунда состоится 14 июля, матчи — 27 июля и 3 августа. Матчи раунда плей-офф за выход в групповую стадию пройдут 17 и 24 августа, групповой раунд начнется 14 сентября, жеребьевка запланирована на 25 августа.

Финал Лиги Европы сезона-2017/18 запланирован на 16 мая 2018 года в Лионе, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» в мае получил лицензию Российского футбольного союза и Союза европейских футбольных ассоциаций.

В прошлом сезоне ФК «Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог пройти в 1/4 финала Лиги Европы.

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