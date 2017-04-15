ФК «Краснодар» не беспокоится из-за внесоревновательного допинг-контроля

Введение внесоревновательного допинг-контроля со стороны Британского антидопингового агентства никак не повлияет на ФК «Краснодар». Об этом заявил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

«Не думаю, что это как-то повлияет на нас, здесь вопрос к профессиональным качествам самого футболиста. Но еще нужно, конечно, понять, как это будет происходить, тогда уже можно будет говорить более предметно», — прокомментировал ситуацию Хашиг.

Со второго квартала 2017 года российские клубы будут подвергаться внесоревновательному допинг-контролю. Об этом стало известно 15 апреля.

Ранее впроверяли только российские клубы, участвующие в еврокубках, а также игроков сборной страны, сообщает ТАСС.

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