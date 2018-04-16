ФК «Краснодар» не обращался в КДК по отмене желтой карточки Смолова

Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

«На данный момент никаких документов по эпизоду с желтой карточкой Смолова не поступало. Футбольный клуб «Краснодар» также не обращался в комитет по данному поводу», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 14 апреля в домашнем матче разгромил «Арсенал». На 34-й минуте матча Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади. Из-за перебора желтых карточек он пропустит следующую встречу чемпионата с ЦСКА.

Смолов раскритиковал судейство матча с «Арсеналом».

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