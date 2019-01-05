По данным СМИ, краснодарский клуб не намерен расставаться с полузащитником в январское трансферное окно. При этом сам игрок хочет перейти в аргентинскую команду.

О заинтересованности «Индепендьенте» в услугах 27-летнего Кристиана Куэвы сообщил аргентинский телеканал TyC Sports. Отмечается, что в ближайшее время полузащитник планирует встретиться с руководством горожан, чтобы обсудить возможность трансфера, сообщает Sports.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ФК «Краснодар» Кристиан Куэва перешел в июле 2018 года из «Сан-Паулу».

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