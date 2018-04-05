ФК «Краснодар» объявил о назначении Игоря Пикущака тренером молодежки

Он стал новым главным тренером молодежной команды клуба.

«Экс-наставник молодежной команды ФК «Краснодар» Мурад Мусаев стал у руля тренерского штаба основы. Освободившееся место во главе коллектива занял Игорь Пикущак», — сообщает пресс-служба клуба.

Игорь Александрович Пикущак родился 27 марта 1983 года в Тирасполе. Экс-форвард сборной Молдавии и «Краснодара» (2009 — 2012) завершил карьеру игрока два года назад. В системе клуба 35-летний специалист работает с 2017 года. Первый матч в новом качестве Игорь Пикущак проведет 7 апреля в Санкт-Петербурге, где лидеру молодёжного первенства предстоит сразиться с «Зенитом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после 24-х туров Первенства России среди молодежных команд молодежка ФК «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу. Ранее команда вышла в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, но дома проиграла «Реалу» и не смогла пробиться в 1/8 турнира. Сергей Галицкий 2 апреля назвал имя нового главного тренера «Краснодара» в эфире «8-16 шоу» на телеканале «Наш футбол».

Игоря Шалимова отправили в отставку с поста главного тренера ФК «Краснодар». Руководство клуба объявило об этом решении 2 апреля.

Игорь Шалимов возглавлял «черно-зеленых» с сентября 2016 года. Под его руководством команда провела 66 официальных матчей, в которых одержала 30 побед, 19 раз сыграла вничью и 17 раз уступила.

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