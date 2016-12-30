ФК «Краснодар» объявил о переходе Енджейчика в «Легию»

Защитник Артур Енджейчик в декабре покинул ФК «Краснодар».

Руководство «черно-зеленых» и польская «Легия» согласовали трансфер 29-летнего игрока.

Енджейчик перешел в «Краснодар» в июне 2013 года из «Легии», в рядах польского клуба он провел на правах аренды вторую часть сезона-2015/2016. В составе краснодарского клуба Енджейчик провел 91 официальный матч, забил два мяча и сделал 8 результативных передач, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась инфорамция, что «Легия» заинтересована в приобретении Артура Енджейчика и готова заплатить за его переход 1 млн евро.

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