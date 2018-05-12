ФК «Краснодар» объявил о переходе в команду полузащитника Стоцкого из «Уфы»

После окончания текущего сезона футболист пройдет медицинское обследование и подпишет с черно-зеленым клубом личный контракт.

Дмитрий Стоцкий родился 1 декабря 1989 года в Калининграде. В 2010 году футболист выступал в клубе «Клайпеда» из сильнейшего дивизиона Литвы.

Зимой 2015 года Стоцкий перешел в «Уфу». Полузащитник быстро вышел на первые роли и в двух предыдущих сезонах являлся одним из лидеров команды, ее ключевым креативным звеном. В текущем чемпионате России Стоцкий принял участие в 28 играх из 29, 27 раз выходил в стартовом составе, забил три мяча, сделал шеть результативных передач и вместе с нападающим Сильвестром Игбуном делит первенство в составе уфимцев по системе «гол + пас», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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