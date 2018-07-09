ФК «Краснодар» объявил о покупке форварда «Волгаря» Германа Онугхи

«Быки» согласовали с астраханской командой трансфер 22-летнего нападающего.

Герман Онугха прошел медицинское обследование и подписал с «Краснодаром» личный контракт. Его срок истечет летом 2022 года.

В ближайшее время Онугху внесут в заявку «Краснодара-2» для участия в первенстве России среди команд ФНЛ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболист обладает российским паспортом, хотя имеет нигерийское происхождение — его отец нигериец, а мать русская.

Нападающий подписал свой первый профессиональный контракт прошлым летом с пензенским «Зенитом», а после полугода выступлений за команду ПФЛ перешел в «Волгарь». На счету игрока в сезоне-2017/18 пять голов. Онугха 14 раз выходил в стартовом составе и провел десять полных матчей по 90 минут.

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