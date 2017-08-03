ФК «Краснодар» обыграл «Люнгбю» и прошел в плей-офф Лиги Европы

Ответная встреча третьего квалификационного раунда турнира прошла 3 августа в Дании.

Дубль оформил полузащитник «быков» Маурисио Перейра, он забил на девятой и 21-й минутах. На 28-й минуте датскому полузащитнику Миккелю Йенсену удалось сократить разрыв в счете, а на 90-й минуте точку в матче поставил игрок горожан Павел Мамаев — 1:3 в пользу краснодарской команды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первая встреча третьего квалификационного раунда турнира прошла 27 июля на домашней арене «быков». ФК «Краснодар» вырвал победу у «Люнгбю» — 2:1. Победный гол в матче забил 17-летний нападающий клуба Магомед-Шапи Сулейманов.

Жеребьевка раунда плей-офф пройдет 4 августа в Ньоне. Все 22 победителя этого раунда присоединятся к 16 клубам, получившим прямые путевки в основной этап, и 10 клубам, потерпевшим поражения в раунде плей-офф ЛЕ. Жеребьевка группового этапа состоится 25 августа в Монако.

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