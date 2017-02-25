ФК «Краснодар» отдал нападающего Ари в аренду «Локомотиву»

25 февраля в 11:27

Нападающий ФК «Краснодар» Ари до завершения сезона будет выступать за московский «Локомотив».

В «Локомотив» Ари переходит на правах платной аренды до 15 июня. Соглашение, заключенное между клубами, не предусматривает выкупа спортсмена.

Арикленес да Силва Феррейра пришел в «Краснодар» летом 2013 года из столичного «Спартака». В составе «быков» он провел 114 официальных матчей, в которых забил 34 гола и сделал 18 результативных передач, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань», главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов 15 февраля рассказал, что нападающий «быков» Ари может покинуть клуб.

Ранее СМИ сообщали, что Ари может перейти в «Хэнань Цзянье», но агент футболиста опроверг эту информацию, заявив, что бразилец останется в «Краснодаре».

Клуб рассматривал возможность расторжения контракта с Ари по обоюдному согласию. Причиной такого решения называют недовольство работой бразильца на сборах.

Источник