ФК «Краснодар» откроет групповой этап Лиги Европы 20 сентября в Турции

Команда встретится с турецким «Акхисаром Беледиеспором».
Следующий матч пройдет 4 октября дома. «Краснодар» сыграет с пятикратным обладателем титула — испанской «Севильей».
С бельгийским «Стандартом» горожане встретятся 25 октября на выезде, 8 ноября — на домашнем поле.
«Краснодар» 29 ноября примет «Акхисар Беледиеспор», а 13 декабря в гостях пройдет матч с «Севильей», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», жеребьевка этой стадии турнира прошла 31 августа в Монако. ФК «Краснодар» попал в группу J.
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