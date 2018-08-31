ФК «Краснодар» откроет групповой этап Лиги Европы 20 сентября в Турции

Команда встретится с турецким «Акхисаром Беледиеспором».

Следующий матч пройдет 4 октября дома. «Краснодар» сыграет с пятикратным обладателем титула — испанской «Севильей».

С бельгийским «Стандартом» горожане встретятся 25 октября на выезде, 8 ноября — на домашнем поле.

«Краснодар» 29 ноября примет «Акхисар Беледиеспор», а 13 декабря в гостях пройдет матч с «Севильей», сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жеребьевка этой стадии турнира прошла 31 августа в Монако. ФК «Краснодар» попал в группу J.

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