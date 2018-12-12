ФК «Краснодар» отправился в Испанию на последний матч года

«Быки» 13 декабря в рамках Лиги Европы проведут матч с «Севильей».
«Встречаем новый день в аэропорту! Летим в Севилью», — написали в Twitter команды.
Эта встреча станет заключительной для «Краснодара» в 2018 году.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 12-ю очками «быки» возглавили турнирную таблицу группы J группового этапа Лиги Европы.
По итогам 2018 года «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на одно очко.
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