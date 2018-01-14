ФК «Краснодар» отправится в ОАЭ на первый сбор зимнего подготовительного периода

В Объединенные Арабские Эмираты 15 января отправятся 27 игроков команды, среди них — форвард Федор Смолов.

В столице страны Абу-Даби команда будет, как и год назад, тренироваться на поле стадиона местного филиала Нью-Йоркского университета.

В составе черно-зеленых на сборе будут работать 27 футболистов: вратари — Андрей Синицын, Станислав Крицюк, Денис Адамов защитники — Александр Мартынович, Андреас Гранквист, Кристиан Рамирес, Алексей Грицаенко, Роман Шишкин, Ренат Янбаев, Стефан Страндберг, Сергей Петров, Евгений Нестеренко; полузащитники — Вандерсон Масиэл, Юрий Газинский, Илья Жигулев, Виктор Классон, Павел Мамаев, Рикардо Лаборде, Жоаозиньо, Михайло Ристич, Маурисио Перейра, Торнике Окриашвили, Шарль Каборе, Александр Сергеев; нападающие — Федор Смолов, Андрей Иван, Дмитрий Воробьев.

В рабочей программе «быков» в Абу-Даби запланированы два контрольных матча: 22 января «Краснодар» сыграет с чемпионом Узбекистана ташкентским «Локомотивом», 26 января, в заключительный день сбора, соперником команды станет чемпион Казахстана клуб «Астана» из одноимнного города, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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