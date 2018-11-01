Матч 1/8 финала прошел в Самаре 1 ноября.

На 54-й минуте первый гол встречи забил нападающий «Крыльев» Александр Соболев. На 76-й минуте полузащитник «быков» Виктор Классон сравнял счет. Больше забить не удалось, матч перешел в овертайм.

На 111-й минуте решающий гол забил форвард «Краснодара» Иван Игнатьев. Итог встречи — 1:2 в пользу гостей. Таким образом «Краснодар» выходит в 1/4 финала Олимп — Кубка России, а «Крылья Советов» покидают турнир.

В этом матче в составе главной команды дебютировал воспитанник Академии ФК «Краснодар» Даниил Уткин. Он провел на поле 70 минут. Ворота «черно-зеленых» защищал еще один воспитанник клуба Матвей Сафонов.

Следующий матч «быки» проведут дома в рамках 13-го тура РПЛ. Команда 4 ноября встретится с «Ростовом».

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