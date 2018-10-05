ФК «Краснодар» поблагодарил болельщиков за горячую поддержку в матче с «Севильей»

За встречей на стадионе наблюдали более 31 тыс. человек.

«ФК «Краснодар» благодарит болельщиков, которые, несмотря на позднее начало встречи и не самые лучшие погодные условия, пришли на стадион и на протяжении всего игрового времени горячо поддерживали команду, гнали ее вперед, к воротам соперника. Спасибо вам, вчера вы стали настоящим 12-м игроком «Краснодара», ваша энергетика заряжала футболистов все 90 минут, и этого результата мы добились вместе!» — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 4 октября в матче Лиги Европы дома победил «Севилью» со счетом 2:1.

«Краснодар» в первом матче Лиги Европы обыграл «Акхисар».

Фоторепортаж с матча «Краснодар» — «Севилья» смотрите здесь.

Все новости по теме:

ФК «Краснодар» в Лиге Европы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник