ФК «Краснодар» подготовился к игре с испанским противником

Футбольный клуб «Краснодар» 9 марта проведет первую игру 1/8 финала Лиги Европы. На выезде «быки» встретятся с испанской «Сельтой».

Бороться за попадание в четвертьфинал горожанам предстоит впервые. Коллектив из Виго трижды останавливался в шаге от полуфинала. Краснодарцы подробно изучили соперника и к борьбе готовы.

«Команда квалифицированнная, обладает хорошими игроками, агрессивная в обороне. Играет по игроку, от игрока, то есть плотно. Быстро уходят в контратаки, хорошо играют на стандартах. Они опасны там, вот что мы будем учитывать», — считает главный тренер краснодарцев Игорь Шалимов.

Учитывать придется и отсутствие на поле форварда «черно-зеленых» Федора Смолова. Нападающий получил травму в игре чемпионата страны против «Спартака». Юрий Газинский, который в том матче также получил повреждение, остался в заявке. Увидеть на поле можно будет и Павла Мамаева. Стартовый свисток прозвучит в 23:05, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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