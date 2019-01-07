В настоящее время футбольные клубы АИК и «Краснодар» согласовали трансфер спортсмена.

Кристоффер Олссон прибудет на сбор горожан в Испании, где подпишет долгосрочный контракт. После этого полузащитник начнет готовиться ко второй части сезона-2018/2019 вместе с новой командой.

Матс Кристоффер Олссон родился 30 июня 1995 года в шведском городе Норрчепинг. Является воспитанником местного клуба «Слейпнер». В 16 лет перешел в лондонский «Арсенал», где пару лет выступал за юношскую и молодежную команды клуба. В сентябре 2013 года дебютировал в рядах главной команды.

Спустя год полузащитник перешел в датский «Мидтьюлланд», а в начале 2017 года подписал соглашение со шведским АИКом.

С 15 лет Олссон выступал за различные юношеские сборные своей страны, затем защищал цвета молодежной сборной, а 8 января 2017 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара дебютировал в главной национальной дружине Швеции, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным СМИ, сумма трансфера составит около 5 млн евро.

Все новости по теме:

Футбольные трансферы

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник