ФК «Краснодар» показал третий результат в РФПЛ по посещаемости за сезон

На играх с участием «черно-зеленых» в этом году побывало 572 тыс. 618 человек — на 159 тыс. 97 человек больше, чем годом ранее.

В среднем это дает 19 тыс. 87 человек на матче (на 5 тыс. 303 человека больше, чем в предыдущем чемпионате). В прошлом сезоне горожане были четвертыми по этому показателю.

Игры на стадионе «Краснодар» посетили 375 тыс. 481 зрителя, что на 115 тыс. 655 зрителей больше, чем в прошлом сезоне. Средняя домашняя посещаемость «Краснодара» — 25 тыс. 32, что на 7 тыс. 710 человек больше, чем годом ранее.

По посещаемости гостевых матчей «черно-зеленые» стали 11-ми — 197 тыс. 137 зрителей, но при этом выездные игры «быков» посетили на 43 тыс. 442 человек больше, чем годом ранее. Средняя гостевая посещаемость «быков» составила 13 тыс. 142 человека на матче, что дает прирост в 2 тыс. 896 зрителей, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» провел заключительный матч сезона, сыграв вничью с казанским «Рубином» в 30-м туре чемпионата России. Краснодарцы заняли четвертое место в РФПЛ и в новом сезоне сыграют в групповом турнире Лиги Европы.

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