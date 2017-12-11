ФК «Краснодар» покинул один из тренеров

Руслан Аджинджал и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Он покинул тренерский штаб по окончании осенней части сезона-2017/2018.

Руслан Аджинджал в составе «Краснодара» завершил карьеру футболиста летом 2015 года. Здесь же год спустя он ступил на тренерскую стезю, войдя в число ассистентов сначала Олега Кононова, а затем Игоря Шалимова, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Краснодар» завершил 2017 год встречей с «Амкаром». «Черно-зеленые» расположились на четвертой строчке турнирной таблицы РФПЛ, набрав 36 баллов.

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