ФК «Краснодар» получит минимум 2,6 млн евро в случае выхода в групповой этап ЛЕ

Каждая победа приносит дополнительно 360 тыс. евро, ничья — 120 тыс. За выход в 1/16 финала победители групп заработают еще по 600 тыс., а обладатели вторых мест в группе — по 300 тысяч евро.

«Что касается плей-офф, участники 1/16 финала получат по 500 тыс. евро. Выход в следующий этап обеспечит клубам еще по 750 тыс., участие в четвертьфинале принесет 1 млн евро, а выход в полуфинал — еще 1,6 млн. Наконец, победитель Лиги Европы получит 6,5 млн евро, тогда как финалисту полагается 3,5 млн», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Максимум клуб может заработать 15,71 млн евро.

Выплаты полагаются и клубам, которые участвовали в квалификации. За участие в первом отборочном раунде клуб получит 215 тыс. евро, второй отборочный раунд принесет 225 тыс. евро, а третий — 235 тыс. евро. Участие в раунде плей-офф обеспечит клубу 245 тысяч евро.

Россия на групповом этапе Лиги Европы может быть представлена тремя клубами. Один из них, московский «Локомотив», участие в основной стадии уже гарантировал. В раунде плей-офф, победители которого получают путевку в групповую стадию, выступают ФК «Краснодар» и петербургский «Зенит», сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» проведет первую игру против «Црвены Звезды» на домашнем поле 17 августа. Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы состоится в Белграде 24 августа. Победитель по сумме двух игр получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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