ФК «Краснодар» после матча с «Локомотивом» попрощается с Рикардо Лаборде

Встреча пройдет 30 апреля в Краснодаре.

На матч с «Локомотивом» запланированы те же мероприятия, которые клуб проводит обычно, однако после игры состоится торжественное прощание с нападающим «быков» Рикардо Лаборде, который покинет клуб.

«Перед каждой домашней игрой мы публикуем на официальном сайте список всех мероприятий, которые будут организованы. Могу немного приоткрыть завесу тайны — после окончания матча с «Локомотивом» состоится прощание с Рикардо Лаборде, у которого завершается контракт по окончании этого сезона. Что касается «Локомотива», то к нам никто не обращался по поводу проведения каких-либо мероприятий, связанных с возможным чемпионством этой команды. На этот матч большинство билетов уже продано, ожидается аншлаг», — цитирует пресс-атташе ФК «Краснодар» Дениса Данильченко «Спорт-Экспресс».

Рикардо Лаборде выступает за «Краснодар» с 2013 года. В текущем сезоне он провел восемь матчей в РФПЛ и забил три мяча.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», планируется, что на матч с ФК «Краснодар» приедут более 5 тыс. болельщиков «Локомотива». В случае, если «Локо» одержит победу, он досрочно станет чемпионом России.

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