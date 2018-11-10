ФК «Краснодар» поздравил тренера Мурада Мусаева с днем рождения

Рулевому «быков» 10 ноября исполнилось 35 лет.

«Весь коллектив ФК «Краснодар» поздравляет Мурада Олеговича и желает ему крепкого здоровья, удачи, неиссякаемой энергии, новых тренерских идей и ярких побед вместе с черно-зеленой командой», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

На 10 ноября Мусаев провел 25 матчей на посту тренера «Краснодара» и одержал 16 побед. Под его руководством команда набрала 68% от максимально возможного количества очков. Это лучший показатель среди всех специалистов, когда-либо тренировавших горожан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мурад Мусаев был официально назначен на должность тренера основной команды ФК «Краснодар» 3 апреля. В первом матче под руководством специалиста «быки» одержали гостевую победу над «Зенитом» со счетом 2:1.

Следующий матч «черно-зеленые» проведут против «Енисея» дома 11 ноября.

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