ФК «Краснодар» приобрел полузащитника сборной Перу Кристиана Куэва за 8 млн евро

Футболист подписал с краснодарским клубом четырехлетний контракт.

Перуанский полузащитник Кристиан Куэва перейдет из бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» в «Краснодар». Об этом сообщил сайт телеканала Globo.

Отмечается, что контракт с футболистом будет рассчитан на четыре сезона, российский клуб заплатит за 26-летнего игрока 8 млн евро, сумма будет выплачена в рассрочку. Кроме того, «Сан-Паулу» сможет получить 2 млн евро в виде бонусов в случае определенных личных достижений футболиста.

По данным издания, на футболиста также претендовал клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Орландо Сити».

Куэва выступал в составе сборной Перу на чемпионате мира в России, команда заняла третье место в группе С со сборными Франции, Дании и Австралии. Куэва играл в основном составе во всех трех играх группового этапа, во встрече с датчанами (0:1) не сумел реализовать пенальти.

Куэва играл за «Сан-Паулу» с 2016 года, до этого выступал за клубы из Перу, Чили и Мексики. Сезон-2013/14 провел в испанском «Райо Вальекано» (сыграл один матч). В сезоне-2018 он забил три мяча в 18 встречах во всех турнирах, сообщает ТАСС.

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