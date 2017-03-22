ФК «Краснодар» продлил контракт с полузащитником Газинским до 2021 года

Футбольный клуб «Краснодар» 22 марта продлил контракт с полузащитником Юрием Газинским.

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года, срок нового истекает в конце сезона 2020/2021.

Спортсмен перешел в «Краснодар» летом 2013 года из столичного «Торпедо». В рядах горожан он провел 135 официальных игр, в которых забил пять мячей и сделал 11 результативных передач, сообщает пресс-служба клуба.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер российской национальной команды по футболу Станислав Черчесов вызвал на матчи против Кот-д’Ивуара и Бельгии нескольких игроков «Краснодара», в том числе и Юрия Газинского.

Сборная России по футболу 20 марта прилетела в столицу Кубани. Команда уже начала подготовку к поединку.

Матчи против Кот-д’Ивуара и Бельгии — контрольные перед Кубком конфедераций.

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