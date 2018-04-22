ФК «Краснодар» проиграл ЦСКА в молодежном первенстве

Матч 27 тура чемпионата России между молодежными командами прошел 22 апреля в Москве.
Дубль в составе «армейцев» оформил полузащитник Никита Мацхарашвили.
Основные команды сразятся на «ВЭБ-Арене» 22 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федор Смолов из-за желтой карточки в матче с «Арсеналом» пропустит игру.
Матч ЦСКА — Краснолар покажут в парке у стадиона «Краснодар».
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Футбольный сезон — 2017/2018
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