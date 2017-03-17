ФК «Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог пройти в 1/4 финала Лиги Европы

ФК «Краснодар» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы на домашнем поле проиграл испанской «Сельте» и выбыл из турнира.

С первых минут встречи гости стали активно атаковать и создали несколько опасных моментов, но реализовать их не смогли. Счет в матче был открыт только во втором тайме. На 52-й минуте во время атаки на добивании мяч в ворота «Краснодара» отправил защитник испанской команды Уго Мальо.

На 80-й минуте гости увеличили отрыв. Второй гол в матче забил нападающий «Сельты» Яго Аспас. За три минуты до завершения основного времени горожане остались в меньшинстве. За получение второй желтой карточки с поля арбитр удалил полузащитника Шарля Каборе.

Хозяева забить не смогли. В итоге матч завершился со счетом 0:2. По сумме двух матчей «Сельта» обыграла «Краснодар» со счетом 4:1. Горожане не смогли пройти в 1/4 финала Лиги Европы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 9 марта в первом матче 1/8 Лиги Европы уступил «Сельте». На выезде горожане проиграли со счетом 2:1.

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