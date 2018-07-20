ФК «Краснодар» проиграл турецкому «Бешикташу» в товарищеском матче

Встреча прошла 20 июля в Австрии на стадионе «Грац-Вайнцедль».

«Краснодар» открыл счет в матче благодаря точному удару Вандерсона на 12-й минуте. «Бешикташ» еще до перерыва сравнял счет усилиями Огузхана Озьякупа, который реализовал пенальти. Во второй половине встречи турецкий клуб забил еще два гола, авторами которых стали Джермейн Ленс и Альваро Негредо.

Игра закончилась со счетом 1:3.

Это был последний товарищеский матч «Краснодара» в рамках австрийского сбора. В первом туре РФПЛ «Краснодар» на выезде сыграет с казанским «Рубином» 29 июля, сообщает «Чемпионат».

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