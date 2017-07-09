ФК «Краснодар» провел товарищеский матч с ЦСКА вничью — 1:1

Заключительный контрольный поединок «горожан» в летнем межсезонье-2017 прошел 9 июля в Австрии.

Игру провели на стадионе в городке Рорбах-ан-дер-Лафинц, который расположен примерно в 30 км от Вальтерсдорфа, где «черно-зеленые» проводят сбор. «Краснодар» встретился с другим представителем российской Премьер-лиги – московским ПФК ЦСКА. Матч прошел в «закрытом» режиме.

Счет на 12-й минуте открыл Алан Дзагоев из ЦСКА. Ответный мяч забил Вандерсон Масиэл на 89-й минуте, сообщается на сайте ФК «Краснодар».

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