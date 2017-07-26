ФК «Краснодар» провел завершающую тренировку перед игрой с «Люнгбю»

Первая встреча 3-го раунда квалификации в Лиге Европы пройдет 27 июля на краснодарском стадионе.

Датская команда провела серию тренировок на арене горожан.

Представители «Краснодара» на традиционной пресс-конференции рассказали журналистам о том, чего они ожидают от матча.

«Легкой прогулки точно не будет. Учитывая, что команда — датчане — силовая. Они будут опасны. Но чтобы у нас хорошо все прошло, чтобы мы добились положительного результата, нам надо сыграть правильно самим», — рассказал главный тренер ФК «Краснодар» Игорь Шалимов.

Не сыграют в предстоящей встрече несколько основных футболистов российской команды. Травмированы Смолов, Окриашвили, Крицюк, Лаборде, Газинский и Подберезкин.

«Да, нам не хватает игроков, которые сейчас не в строю. Но мы должны продолжать побеждать, чтобы сохранить положительный настрой. Мы понимаем, что датчане хотят выиграть, но и для нас это будет важный матч. Сделаем все, чтобы достичь победного результата», — поделился игрок ФК «Краснодар» Жоаозиньо.

Если для «быков» встреча станет первой в этом розыгрыше Лиги Европы, то вот «Люнгбю» один этап уже прошел. Во втором раунде датчане обыграли словацкий «Слован» — 2:1 по итогам двух матчей. В прошлом сезоне датчане выиграли Кубок своей страны.

Вернуться на ленту

Источник