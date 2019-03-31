ФК «Краснодар» разгромил «Анжи»

Матч прошел 31 марта на стадионе черно-зеленых.

Встреча завершилась со счетом 5:0.

Счет на 18-й минуте открыл Масиэл Вандерсон. На 38-й минуте преимущество «быков» увеличил Виктор Классон, который реализовал пенальти.

В начале второго тайма отличился Магомед-Шапи Сулейманов. Затем голом отметился Иван Игнатьев. Еще один мяч в ворота махачкалинской команды также отправил Сулейманов.

«Краснодар» в турнирной таблице РПЛ поднялся на третью строчку с 38 очками.

Все новости по теме:

Футбольный сезон — 2018/2019