ФК «Краснодар» разгромил «Анжи»

Матч прошел 31 марта на стадионе черно-зеленых.
Встреча завершилась со счетом 5:0.
Счет на 18-й минуте открыл Масиэл Вандерсон. На 38-й минуте преимущество «быков» увеличил Виктор Классон, который реализовал пенальти.
В начале второго тайма отличился Магомед-Шапи Сулейманов. Затем голом отметился Иван Игнатьев. Еще один мяч в ворота махачкалинской команды также отправил Сулейманов.
«Краснодар» в турнирной таблице РПЛ поднялся на третью строчку с 38 очками.
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