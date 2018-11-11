ФК «Краснодар» разгромил «Енисей» в матче РПЛ

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Енисей». Встреча прошла 11 ноября на стадионе ФК «Краснодар» и завершилась победой хозяев.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Юрий Газинский, Виктор Классон и Шарль Каборе. Результативными передачами отметились Классон, Ари и Газинский. Таким образом, «Енисей» продлил до девяти матчей серию без побед в РПЛ (две ничьи, семь поражений).

Игра закончилась со счетом 3:0.

«Краснодар» (26 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице Российской Преьмер-Лиги, «Енисей» (6) — на 16-м месте.

В следующем туре «Енисей» 24 ноября на выезде встретится с московским «Динамо», а «Краснодар» 25 ноября примет на своем поле тульский «Арсенал», сообщает Чемпионат.

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