ФК «Краснодар» решил вернуть из аренды форварда Комличенко

Руководство футбольного клуба «Краснодар» в декабре приняло решение вернуть 21-летнего нападающего Николая Комличенко из аренды, который в течение полгода выступал за чешский «Слован».

Об этом рассказал главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов.

«Возвращаем из аренды Комличенко. Берем на сборы его, Жигулева и еще двух ребят из «Краснодара-2», за которыми внимательно слежу», – сказал специалист.

Комличенко провел за «Слован» 12 матчей и забил три гола в чемпионате Чехии и четыре в Лиге Европы, передает «Спорт-Экспресс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чешский ФК «Слован» арендовал Николая Комличенко в июне. Контракт был заключен до конца сезона-2016/17.

Источник