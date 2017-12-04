ФК «Краснодар» сообщил о корректной работе системы видеоповторов на матче с «Ахматом»

В Краснодаре 3 декабря на матче 19-го тура РФПЛ была впервые опробована система видеоассистента рефери (VAR).

«На протяжении всей игры система работала корректно. При тестировании присутствовали представители РФС и российского судейского корпуса. Они ознакомились с оборудованием системы VAR и выразили готовность приступить к ее изучению», — сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Обучение судей будет продолжено в 2018 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 декабря в последнем домашнем матче 2017 года ФК «Краснодар» одержал победу над «Ахматом», уступая 0:2.

Правление РФПЛ 4 октября поддержало идею введения системы видеоассистентов арбитров на матчах чемпионата лиги. Оборудование для видеоповторов обошлось ФК «Краснодар» в 175 тыс. фунтов. Гендиректор клуба Владимир Хашиг возглавит рабочую группу по видеоповторам. На Кубке конфедераций вводили систему видеоповторов во время игр. Ее решили использовать и на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Система Hawk-Eye (орлиный глаз) летом тестировалась на Кубке конфедераций — 2017, который прошел в России. Она представляет собой десять специальных камер, установленных по периметру поля стадиона, которые будут отслеживать ход игры. В случае возникновения спорных ситуаций главный арбитр прибегнет к видеопомощи (VAR).

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